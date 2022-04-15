Нутрициолог рассказала, где взять чистую воду

«Важно, чтобы вода была очищена от тяжелых металлов и бактерий, а также от токсичных веществ. Особенно это касается крупных городов, в которых уровень загрязнения высокий, а водопроводная вода оставляет желать лучшего. Но при этом важно отметить, что вода должна быть чистой, но не стерильной», — говорит специалист.

О том, как важно для здоровья потреблять достаточное количество воды ежедневно, твердят все эксперты. Но где ее взять, эту чистую воду? И какая вода действительно полезна для нашего организма?Оптимальный уровень PH для воды — в диапазоне от 7,5 до 8. При более низком РН, вода способствует выведению из организма полезных веществ, в том числе минералов.Многие пьют кипяченную воду, считая ее более полезной, чем водопроводная. На самом деле, кипяченая вода бесполезна. Имевшиеся в ней до кипячения полезные минералы выпадают в осадок, кроме того, изменяется структура воды.Если выбирать между кипяченной и бутилированной водой, полезнее все-таки вторая. Тем более, что в дополнительной подготовке перед употреблением она не нуждается. Важно другое — в каком состоянии емкости для хранения этой воды? Из чего они изготовлены и как часто обрабатываются согласно санитарным нормам?Идеальным для очистки воды в домашних условиях нутрициолог считает мембранный фильтр с минерализатором. Дополнительно проверять уровень PH воды можно с помощью специальных тест-полосок.