Врач Макиша назвала томатную пасту одним из полезных для печени продуктов

«Томатная паста и нежирные сорта творога способствуют здоровой работе печени», - сказала медик в интервью «Москве 24»..

Марина Макиша назвала томатную пасту одним из продуктов, которые приносят ощутимую пользу печени. Также на состоянии органа позитивно влияет употребление творога.Макиша уточнила, что томатная паста является источником ликопина, который действует подобно антиоксиданту, улучшая способность клеток печени восстанавливаться и лучше защищаться от возбудителей инфекций.В свою очередь, в твороге много метионина, важной для хорошего обмена веществ аминокислоты, препятствующей ожирению печени, и благотворно влияющей на регенерацию клеток.Говоря о том, какие продукты вредят печени, врач в первую очередь назвала источники быстрых углеводов – сладкие, мучные изделия. Такие продукты вызывают резкий рост уровня сахара в крови, с которым ассоциируется процесс накопления жира в печени. Когда простые углеводы употребляются в большом количестве, печень не справляется, и возникает высокая вероятность жировой болезни печени, последствиями которой могут оказаться фиброз и цирроз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют не употреблять много фруктов , чтобы не навредить печени.