Медики советуют отказаться от бананов людям с нездоровыми почками

«Чрезмерное употребление бананов может негативно сказаться на здоровье людей с болезнями почек. Все дело в огромном количестве калия, который содержат эти фрукты», - отметила эксперт.

Для людей, не имеющих хронических нарушений, бананы являются одним из наиболее полезных видов перекуса, однако лицам с нездоровыми почками их употребление может навредить – в первую очередь, такой риск возникает из-за бесконтрольного поедания этих фруктов и их большого количества в дневном рационе. О том, что людям с нездоровыми почками следует отказаться от употребления бананов без предварительного согласования с врачом, рассказала в интервью нутрициолог Сильвия Менендес Клингер.Медик напомнила, что одна из функций, осуществляемых почками, – это контроль уровня калия в крови (они выводят излишки минерала с мочой). Если почки человека подвержены хроническому нарушению, ослаблены, то их способность контролировать количество калия и не допускать его превышения ослабевает. Продукты, богатые калием, могут поспособствовать перегрузке почек, усугубить проблему с повышенной концентрацией калия в крови.Доктор Сильвия Менендес Клингер добавила, что помимо бананов высокую дозу калия могут содержат и другие продукты, например, апельсины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму могут приносить зеленые бананы