«Ем ежедневно». Ученый сообщил о полезном действии на кишечник зеленых бананов
Зеленые бананы являются источником резистентного крахмала, очень полезного для развития здоровой микрофлоры кишечника, сообщил ученый нутрициолог Гордон Карлсон.
Профессор Карслон дал интервью, в котором рассказал, что лично съедает по одному несколько зеленому недозрелому банану – привычка употреблять этот продукт связана с его полезным действием на кишечник.
«Употребление зеленоватых бананов – достаточно одного в сутки – помогает улучшить здоровье кишечника. Резистентный крахмал из таких бананов благотворно влияет на функционирование полезных бактерий», - объяснил ученый в беседе с Daily Mail,
По словам эксперта, полезном действии на кишечник зеленых бананов подтвердил обзор восемнадцати исследований (он был, в частности, опубликован журналом Nutrients).
Зеленые плоды бананов содержат больше клетчатки, чем очень спелые, и в них ниже содержание сахаров. Их употребление может быть полезным при запорах, а также помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
«Зеленые бананы, которые хранятся в холодильнике непродолжительное время, становятся еще полезнее. Содержание резистентного крахмала в них увеличивается на 50 процентов», - добавил профессор Карлсон, сказав, что такой продукт действует как пребиотик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, стоит ли употреблять в пищу картофель с отрезанным позеленевшим фрагментом.
Гордон Карлсон (Gordon Carlson)
ЗОЖ
профессор, консультант Национального центра кишечной недостаточности в Солфорде (Великобритания)
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