«Ем ежедневно». Ученый сообщил о полезном действии на кишечник зеленых бананов

«Употребление зеленоватых бананов – достаточно одного в сутки – помогает улучшить здоровье кишечника. Резистентный крахмал из таких бананов благотворно влияет на функционирование полезных бактерий», - объяснил ученый в беседе с Daily Mail,

«Зеленые бананы, которые хранятся в холодильнике непродолжительное время, становятся еще полезнее. Содержание резистентного крахмала в них увеличивается на 50 процентов», - добавил профессор Карлсон, сказав, что такой продукт действует как пребиотик.