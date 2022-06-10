Названы шесть ошибок, которые часто совершаются при употреблении воды

«При употреблении большего количества жидкости из организма человека вымываются запасы электролитов, в крови может возникнуть нехватка натрия», - предупредила Строгая.

«При поступлении внутрь большого количества воды за короткий срок человек может столкнуться с отеком. Дело в том, что натрий начинает проникать в клетку чересчур быстро. В результате можно наблюдать образование вне клетки дефицита, развитие дисбаланса», - объяснила Строгая.

«Водопроводная вода содержит в себе фтор, наночастицы пластика, хлор и прочие вещества, негативно сказывающиеся на гормонах, фертильности, головном мозге», - предупредила диетолог.