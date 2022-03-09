Подверженность гипертонии: популярный соус может незаметно повышать давление

«Имейте в виду, приправы могут повышать ваше кровяное давление, особенно кетчуп», - говорят ее специалисты.

Высокое кровяное давление или гипертония может быть бессимптомным состоянием, скрытно повышающим риск опасных для жизни осложнений, включающих сердечные приступы и инсульты. Людям, которые подвержены данной проблеме, следует контролировать питание, поскольку существуют продукты, помогающие лучше контролировать уровень артериального давления, как и наоборот – способные увеличивать артериальное давление.Особенно тщательно нужно следить за использованием и количеством приправ, соусов, – об этом предупреждает организация Blood Pressure UK.Эксперты советуют быть очень осторожными с популярным соусом, поскольку его добавление к блюдам увеличивает общую дозировку потребляемой соли. Между тем, когда дело доходит до высокого кровяного давления, соль представляет собой неоспоримый риск, так как эта приправа – первое, что нужно сократить, если человек подвержен гипертонии. С точки зрения ВОЗ, взрослые люди не должны потреблять более 6 граммов соли в день, что эквивалентно 2,4 граммам натрия. Магазинный кетчуп может содержать около 1,8 грамма соли на 100 граммов продукта. Это ставит популярный соус в список продуктов с высоким содержанием соли, которые могут незаметно повышать давление, и которые следует стремиться сокращать. Соль заставляет ткани удерживать воду, что создает дополнительное давление на кровеносные сосуды – это может еще больше повышать кровяное давление, когда человек уже страдает от гипертонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые популярные продукты питания негативно влияют на состояние сердца.