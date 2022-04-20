Врач Серебренникова: сколько необходимо спать взрослым людям

«Взрослым людям необходимо хотя бы 20 минут тишины днем и 7–8 часов сна ночью», - уточнила Серебренникова.

«Бессонные ночи – это нормально, если это не две-три ночи подряд или больше. Если вы не спите несколько ночей подряд, необходимо обращаться к врачу», - подчеркнула Екатерина Серебренникова.