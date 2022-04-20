Врач Денисова объяснила важность завтрака и назвала полезные продукты

«Этот прием пищи нельзя пропускать, поскольку завтрак запускает метаболизм в только проснувшемся организме. Лучшее время для него – час с момента пробуждения».

«Утренний прием пищи должен быть сбалансированным: в организм должны поступать белки, жиры, углеводы, чтобы обеспечить его правильную работу», - пояснила эксперт.