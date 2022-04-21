Врач-диетолог Золотарев рассказал о пользе горчицы
По словам диетолога Андрея Золотарева, включение горчицы в рацион улучшает защиту кишечника от бактериальных инфекций.
Врач-диетолог Золотарев рассказал о пользе горчицы – в частности, известная всем приправа может улучшать здоровье кишечника, оказывать гипотензивное действие.
«Если острая горчица будет в рационе, ваш кишечник будет защищен от различных паразитов и бактериальных инфекций», - рассказал Золотарев в интервью радио Sputnik.
Эксперт заметил, что даже не обладающая сильной остротой горчица может оказывать стимулирующее действие на работу пищеварительной системы. Также, по словам Золотарева, употребление горчицы дает сосудорасширяющий эффект, за счет чего немного снижается артериальное давление.
Диетолог подчеркнул, что как пищевой ингредиент с полезными свойствами горчица известна человечеству уже около трех тысяч лет. Есть эту приправу можно ежедневно, если нет противопоказаний. Но если имеются хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом, употребление горчицы нужно обсуждать с врачом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами был назван самый опасный для сосудов и сердца тип пищи.
Андрей Золотарев
ЗОЖ
диетолог, врач-нутригенетик
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