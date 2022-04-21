Врачи назвали самый опасный для сосудов и сердца тип пищи

«Соль содержится в большинстве продуктов, которые мы едим каждый день, включая хлеб, колбасные изделия, сыры, десерты, полуфабрикаты, готовые блюда. В некоторых уровень соли просто зашкаливает».

«Две чайные ложки соевого соуса содержат примерно один грамм соли. Столько же соли содержит одна сосиска, три маслины, два ломтика ветчины, кекс, 30-40 граммов сыра, 60 граммов чипсов или крекеров».