Врачи назвали самый опасный для сосудов и сердца тип пищи
Продукты с высоким содержанием соли, по мнению врачей, оказывают на состояние сосудов и сердца наиболее разрушительное воздействие.
Не только очевидные соленья, но и повседневные продукты питания, в которых часто скрывается много соли, врачи назвали самым опасным для сосудов и сердца типом пищи, об этом информирует издание En Son Haber (Турция). Ссылаясь на данные ВОЗ, медики констатируют, что современные люди злоупотребляют солью – количество ежедневно поедаемой приправы колеблется в среднем на уровне 8 - 12 граммов.
Специалисты напоминают, что соль заставляет организм задерживать воду. Излишки жидкости, в свою очередь, способствуют росту давления и перегрузке сердца – все это повышает риски сердечных приступов, инсультов.
Призывая строже контролировать количество поедаемой соли, врачи подчеркивают:
«Соль содержится в большинстве продуктов, которые мы едим каждый день, включая хлеб, колбасные изделия, сыры, десерты, полуфабрикаты, готовые блюда. В некоторых уровень соли просто зашкаливает».
Эксперты советуют отказываться от пищи, перенасыщенной солью. В первую очередь, от готовых соусов.
«Две чайные ложки соевого соуса содержат примерно один грамм соли. Столько же соли содержит одна сосиска, три маслины, два ломтика ветчины, кекс, 30-40 граммов сыра, 60 граммов чипсов или крекеров».
Если снизить количество соли в своем рационе до 5 граммов, то можно значительно уменьшить свою подверженность сердечно-сосудистым болезням, постулируют специалисты.
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