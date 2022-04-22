Названа самая здоровая пища, которую можно употреблять каждый день
Прекрасный образец здоровой пищи, которую вы можете включить в свой рацион – это бобовые, например, фасоль.
Фасоль и другие бобовые являются основным продуктом питания во многих регионах мира, признанных как самые здоровые на планете. Такие регионы известны также как «голубые зоны» – в этих местах наблюдается крайне низкий уровень заболеваемости и самая высокая концентрация долгожителей, которые доживают до 100 лет. Одной из особенностей образа жизни людей в этих регионах является употребление большого количества блюд из бобовых, включая фасоль.
Почему так полезна фасоль. Она богата белком, антиоксидантами, клетчаткой, фолиевой кислотой. В недавнем отчете, который был опубликован журналом Nutrients, говорится, что
«потребление фасоли на регулярной основе помогает укрепить сердечно- сосудистое здоровье, уменьшить воспаление, контролировать массу тела, улучшить микробиом кишечника».
В свою очередь, данные Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association) свидетельствуют, что включение в рацион большего количества бобовых наряду с употреблением фруктов и овощей может помочь снизить риск сердечных заболеваний, диабета и высокого кровяного давления.
«Употребление бобов позволяет нормализовать уровень холестерина в крови, триглицеридов, а также понизить кровяное давление».
Возможные побочные эффекты. Употребления бобов не несет в себе реальной опасности, но есть некоторые потенциальные побочные эффекты. Например, следует помнить, что консервированные бобы часто содержат много натрия, и их следует промывать. Или же самостоятельно готовить сушеные бобы, предварительно отмочив их в воде.
Также известно, что у некоторых людей бобы вызывают газообразование и вздутие живота. Эксперты рекомендуют есть бобовые, начиная с небольшого количества и увеличивая его постепенно.
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