Названа самая здоровая пища, которую можно употреблять каждый день

«потребление фасоли на регулярной основе помогает укрепить сердечно- сосудистое здоровье, уменьшить воспаление, контролировать массу тела, улучшить микробиом кишечника».

«Употребление бобов позволяет нормализовать уровень холестерина в крови, триглицеридов, а также понизить кровяное давление».