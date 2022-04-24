Врач Русакова: неправильное употребление яиц может привести к обострению панкреатита

«За время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения», - пояснила медик.

«Чрезмерное употребление сваренных вкрутую яиц и предупредила способствует обострению панкреатита и желчекаменной болезни, кишечных проблем», - предупредила Рускова в комментарии Ura.ru.