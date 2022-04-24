Врач Русакова: неправильное употребление яиц может привести к обострению панкреатита
Ухудшение самочувствия и болезнетворные симптомы из-за употребления яиц вполне возможны, говорит врач-диетолог Дарья Русакова.
В своем интервью Русакова напомнила, что выход из поста и празднование Пасхи могут омрачиться из-за пищеварительных проблем. Это обычно происходит в результате перегрузки, которую испытывает организм, когда люди начинают лакомиться тяжелыми блюдами, содержащими животные продукты.
«За время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения», - пояснила медик.
В частности, к тяжелым продуктам Рускова отнесла куриные яйца, отметив, что они являются богатым источником холестерина. По словам врача, неправильное употребление яиц может привести к обострению панкреатита, стать слишком серьезной нагрузкой для печени.
«Чрезмерное употребление сваренных вкрутую яиц и предупредила способствует обострению панкреатита и желчекаменной болезни, кишечных проблем», - предупредила Рускова в комментарии Ura.ru.
Эксперт посоветовала съедать за один раз максимум два яйца. Кроме того, за один присест не следует съедать больше 300 г кулича. По словам Русаковой, особенно осторожно употреблять тяжелую еду должны все, кто имеет нарушения в работе органов ЖКТ, а также пожилые люди, у которых ослабевает моторика пищеварительного тракта, замедляется выработка ферментов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающая после еды головная боль может указывать на опасные нарушения.
Дарья Русакова
ЗОЖ
врач-диетолог
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