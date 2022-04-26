Ученые: домашние животные дают существенную защиту от гипертонии

«Проживание с домашними животными и уход за ними может помочь снизить показатели артериального давления», - заявили научные специалисты, проанализировав данные 5741 человека.

«Владельцы собак больше занимаются физическими упражнениями и гуляют», - в этом специалисты видят объяснение позитивного эффекта.