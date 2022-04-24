Защита от болезней сердца и рака: названы пять причин съедать по яблоку в день

«Чтобы получить максимальную пользу от яблок, тщательно мойте их и ешьте с кожурой. Кожура яблока содержит половину клетчатки и большую часть полифенолов фрукта».

Яблоки являются распространенным фруктом, но их питательная ценность, по мнению ученых, часто недооценивается. Между тем, по данным Food News, регулярное употребление яблок помогает в борьбе со многими болезнями, и привычка съедать по яблоку в день является одной из самых полезных для защиты здоровья от возможного возрастного разрушения.Исследования показывают, что яблоки полны полезных фитохимических веществ – в частности, они являются одним из богатых источников флавоноидов, чье регулярное потребление связано с более низкой общей смертностью. Кроме того, яблоки полны антиоксидантов: они обладают второй по величине антиоксидантной активностью после клюквы. Например, в них очень много полифенолов, важной группы антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами, вызывающими такими как болезни сердца и рак .Другие антиоксидантные вещества в составе яблок – это фенолы, каротиноиды.Также фрукты содержат витамин С, медь, калий, витамин К, витамины группы В (B1 и B6), витамин E.Специалисты назвали причины съедать по яблоку в день.Некоторые исследования показали, что растительные соединения в яблоках, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием, помогают снизить риск развития рака.Растворимая клетчатка яблок помогает снизить уровень холестерина, а употребление одного яблока в день помогает снижать смертность от сердечных заболеваний почти так же эффективно, как статины.Исследования показывают, что употребление большего количества зеленых несладких яблок связано со снижением риска развития диабета 2 типа.Исследователи установили, что женщины, которые регулярно едят яблоки, теряют меньше кальция, чем женщины, которые не имеют такой привчки.Как сообщает Food News, несколько исследований показали, что яблоки усиливают защиту людей от возрастного снижения умственных способностей, развития болезни Альцгеймера.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами была названа самая здоровая пища , которую можно употреблять каждый день.