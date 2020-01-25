Остеопат Владимир Животов рассказывает, как помочь уставшим стопам
Врач-остеопат Владимир Животов рассказывает, что приводит к проблемам со стопами, при каких признаках нужно обследоваться у врача, и что делать в повседневной жизни, чтобы стопы были здоровыми.
"Если на одном и том же месте появляются мозоли или натоптыши, скорей всего, на ваши стопы оказывается неравномерная нагрузка, какие-то пальцы сильнее опираются на землю, т. к. вес распределен неправильно. Чаще всего причина опять-таки кроется в копчиковой травме и сколиозе", - рассказывает Владимир Животов в интервью АиФ.Один из самых негативных факторов, который оказывает влияние на состояние стоп - обувь. Во всем мире тратятся миллионы на борьбу с последствиями ношения неудобной, неправильно подобранной обуви.
"Обращайте внимание на свою обувь! Она должна быть качественной, удобной, не слишком жесткой. Высокие каблуки, плоская подошва, как у сланцев, например, — это вредно. В такой обуви не стоит ходить на постоянной основе — только в определенных ситуациях, для которых эта она предназначена".
Стопы - отражение состояния опорно-двигательного аппаратаЕсли все в организме выстроено правильно, то и нагрузка на стопы будут адекватной, не возникнет серьезных деформаций. Поэтому остеопатия хорошо помогает при ряде патологий. Кроме того, обращайте внимания на свой рацион - для костей важно достаточное количество витаминов и минералов.
Если нагрузка на стопы повышенная, можно ее снимать при помощи домашних теплых ванночек и самомассажа.
"Что касается контроля, то наблюдать за ногами, стопами необходимо с момента, как ребенок становится на ножки. Если что-то искривлено, надо тут же обращаться к врачу, чтобы исправить все тело и не дать проблеме развиваться".
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