Сколько яиц могут есть люди с высоким уровнем холестерина?
Куриные яйца являются одним из самых популярных и полезных продуктов питания, но также они содержат холестерин – так могут ли позволить себе этот продукт люди с высоким уровнем холестерина?
Высокий уровень холестерина означает, что в крови содержится слишком много жирового вещества. Обычно при наличии такой проблемы медики рекомендуют определенный – низкожировой – формат питания, ограничение некоторых продуктов или даже отказ от них.
Между тем, проясняя вопрос уместности яиц в рационе людей с высоким уровнем холестерина, специалисты из Heart UK подчеркнули, что полный отказ от жира невозможен.
«Нам всем нужно немного холестерина, чтобы оставаться здоровыми, хотя некоторые его формы считаются вредными. Люди с повышенным уровнем холестерина часто спрашивают, можно ли им есть яйца, поскольку яичный желток богат холестерином. Мы считаем, что в целом этот продукт подходит большинству людей. Холестерин в яйцах не оказывает существенного влияния на уровень холестерина в крови», - поделились мнением эксперты.
Медики рекомендуют в целом стремиться ограничивать количество потребляемых насыщенных жиров. Упор в рационе нужно делать на продукты, которые содержат более здоровый тип жиров – ненасыщенных: к ним относятся жирная рыба, орехи и семечки, нерафинированные растительные масла.
«Если яйца являются частью в целом здорового рациона с низким содержанием насыщенных жиров, употреблять их при отсутствии индивидуальной непереносимости можно без опасений», - считают они.
Сколько яиц можно есть? При высоком уровне холестерина в крови необходимо ограничивать количество потребляемого холестерина примерно до 300 мг в день. С учетом этого употребление трех-четырех яиц в неделю должно быть нормальным, резюмируют в Heart UK.
Помимо оздоровления пищевых привычек вернуть уровень холестерина в норму помогает физическая активность, отказ от курения, добавляют врачи.
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Heart UK
ЗОЖ
благотворительная организация в Великобритании, которая занимается борьбой с высоким холестерином
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