Сколько яиц могут есть люди с высоким уровнем холестерина?

«Нам всем нужно немного холестерина, чтобы оставаться здоровыми, хотя некоторые его формы считаются вредными. Люди с повышенным уровнем холестерина часто спрашивают, можно ли им есть яйца, поскольку яичный желток богат холестерином. Мы считаем, что в целом этот продукт подходит большинству людей. Холестерин в яйцах не оказывает существенного влияния на уровень холестерина в крови», - поделились мнением эксперты.

«Если яйца являются частью в целом здорового рациона с низким содержанием насыщенных жиров, употреблять их при отсутствии индивидуальной непереносимости можно без опасений», - считают они.