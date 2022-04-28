Остеопат рассказал, как сохранить осанку и предупредить проблемы с позвоночником в старости

«Скелет на протяжении всей жизни будет подстраиваться под гравитацию, лишь бы вы могли ходить, держать голову над тазом, а взгляд горизонтально. Но какой ценой? Сначала заболят все мелкие мышцы, компенсирующие неуравновешенность скелета, от них будет требоваться все больше и больше усилий, чтобы вы хотя бы снаружи казались ровнее», — говорит эксперт.

О красивой и грациозной осанке мечтают все. Между тем, многие уже в молодости не могут похвастать ровной спиной и здоровым позвоночником.К 50 годам наша осанка — это зеркало всего опорно-двигательного аппарата. Если в 20 лет позвоночник был в порядке, а в 30 вы поддержали его адекватными физическими нагрузками и массажем, то и в 50 вы будете идти с гордо поднятой головой.Соответственно, если уже в 20 лет вы ходили в позе вопросительного знака, то о какой осанке в 50 может идти речь? Вывод — берегите осанку смолоду! Иначе в зрелом возрасте исправить ничего уже будет нельзя.Осанка формируется в детстве и юношестве. Серьезно изменить ее в зрелом возрасте практически невозможно. Единственный шанс откорректировать хоть что-то после 30 лет — это регулярные занятия спортом. Без них лопатки на место не станут и горб сам собой не исчезнет.Эксперт также отмечает, что силой воли держать ровную осанку при нездоровой спине — еще более вредно для организма. Такое насилие над собой может быть чревато перенапряжением мышц.