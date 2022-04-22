Как выровнять сколиоз у ребенка? Советы остеопата

«Основная причина искривления осанки и появления сколиоза — это смещение костей черепа человека, которое возникло ещё внутриутробно и усилилось во время родов. Таким образом тело ребенка изначально выстроено неправильно, но пока ребенок маленький, непрофессионалу заметить это довольно сложно», — говорит эксперт.

Крайне редко сегодня встретишь ребенка с красивой осанкой и ровной спиной. В возрасте 8-10 лет многие дети начинают сутулиться. Проблема поголовная, особенно заметной она стала с переходом на дистанционное обучение.Во время фазы активного роста мышцы просто не успевают за скелетом, в результате возникают перекосы. Тело клонится то влево, то вправо. Если ребенок худощавого телосложения, ассиметрия становится еще более заметной.Крайне важно в этот период направить тело, выстроить его, не допустить отклонений в осанке. Если не можете справиться самостоятельно, обязательно обратитесь к специалисту, пока отклонения еще можно исправить.Очень важно во время дистанционного обучения контролировать осанку ребенка, постоянно напоминать ему о необходимости сидеть с ровной спиной, не садиться на ноги.Контроль необходим не только, когда ребенок делает уроки, но и когда проводит время за планшетом или телефоном. Обращайте внимание на то, как он сидит, в каком положении голова, шея, спина?Обязательно каждый час устраивайте физкультминутки, выполняйте вместе с ребенком хотя бы простейшие упражнения на расслабление мышц спины и шеи, давайте отдохнуть глазам.