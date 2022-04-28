Иммунолог Продеус: гранат по праву считается противораковым продуктом
Плоды граната содержат вещества, помогающие иммунной системе организма бороться с опухолевыми клетками, сообщил иммунолог Андрей Продеус.
Иммунолог Продеус рассказал, что гранат по праву считается противораковым продуктом – он отличается очень высоким содержанием флавоноидов. Эти вещества относятся к природным красителям, они придают яркий окрас растительным продуктам. Флавоноиды обладают антиоксидантным действием, направленным на подавление воспаления. Организму они помогают бороться с опухолевыми клетками.
«Употребление фруктов, богатых флавоноидами, полезно. Гранат – чемпион среди таких фруктов», - сказал врач.
Продеус уточнил: 100 граммов граната могут дать организму почти 70% суточной нормы флавоноидов. Его регулярное потребление может значительно улучшить защиту человека от возникновения рака.
Ранее портал MedikForum.ru писал о плюсах и минусах разных чаев.
Андрей Продеус
ЗОЖ
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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