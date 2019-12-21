Иммунолог Андрей Продеус рассказал, почему не стоит увлекаться мандаринами
Так сложилось, что у нескольких поколений людей Новый год ассоциируется с ароматом мандаринов и елки. В советские времена как раз к Новому году доезжал урожай мандаринов из Закавказья. Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус предупредил россиян об опасности мандаринов. Они полезны, но меру нужно знать.
"У людей, которые предрасположены к аллергическим реакциям, мандарины, как и вообще цитрусовые, могут вызывать не очень приятные последствия. Цитрусовые относятся к продуктам, которые сами по себе бывают аллергенными. Человек, у которого аллергия на цитрусовые, быстро это поймет: съест маленькую дольку, и его "обсыпет". Плюс к этому в состав цитрусовых, особенно мандаринов, входят вещества, которые вызывают так называемую псевдоаллергическую реакцию ? это реакция, которая дозозависимая. То есть ты съел 1-2 мандарина ? ничего не будет, съел килограмм – "обсыпался". При этом псевдоаллергическая реакция вызывает обострение уже имеющихся аллергий. Если у человека был, например, атопический дерматит, обострение основного заболевания более вероятно", – предупредил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.
Сколько мандаринов можно давать детям?Чтобы не допустить серьезных аллергических реакций, врач не советует давать мандарины детям до трех лет. После трех можно, но важно следить за индивидуальной реакцией.
Витамин СМногие дают детям мандарины (да и сами не прочь себя ими побаловать) ради витамина С. Однако это не более, чем миф. Этого витамина в мандаринах меньше, чем во многих других продуктах.
"В 100 граммах мандаринов содержится примерно 44% суточной дозы витамина С. В 100 граммах болгарского перца – 300% суточной нормы. Проще съесть 35 граммов болгарского перца и обеспечить себя суточной дозой витамина C, чем съесть 250 граммов мандаринов, от которых может быть потенциальная аллергическая реакция", – заключил Андрей Продеус.
Ране на Медикфорум мы писали о том, что Андрей Продеус развенчал три мифа об иммунитете.
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