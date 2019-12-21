Иммунолог Андрей Продеус рассказал, почему не стоит увлекаться мандаринами

"У людей, которые предрасположены к аллергическим реакциям, мандарины, как и вообще цитрусовые, могут вызывать не очень приятные последствия. Цитрусовые относятся к продуктам, которые сами по себе бывают аллергенными. Человек, у которого аллергия на цитрусовые, быстро это поймет: съест маленькую дольку, и его "обсыпет". Плюс к этому в состав цитрусовых, особенно мандаринов, входят вещества, которые вызывают так называемую псевдоаллергическую реакцию ? это реакция, которая дозозависимая. То есть ты съел 1-2 мандарина ? ничего не будет, съел килограмм – "обсыпался". При этом псевдоаллергическая реакция вызывает обострение уже имеющихся аллергий. Если у человека был, например, атопический дерматит, обострение основного заболевания более вероятно", – предупредил Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

Сколько мандаринов можно давать детям?

Витамин С

"В 100 граммах мандаринов содержится примерно 44% суточной дозы витамина С. В 100 граммах болгарского перца – 300% суточной нормы. Проще съесть 35 граммов болгарского перца и обеспечить себя суточной дозой витамина C, чем съесть 250 граммов мандаринов, от которых может быть потенциальная аллергическая реакция", – заключил Андрей Продеус.