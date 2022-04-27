Зеленый или черный: врач Панова назвала плюсы и минусы разных чаев
Кардиолог Юлия Панова советует контролировать количество чая и не выпивать более шести чашек за день даже здоровым людям.
«Чай – популярный и полезный напиток, но некоторым людям с ним нужно быть осторожными», - заметила Панова в беседе с «АиФ».
Врач назвала плюсы и минусы разных чаев. Так, рассуждая о том, кому какой чай больше подходит – зеленый или черный – медик уточнила, что черному чаю следует отдавать предпочтение людям-гипотоникам, лицам с повышенной зябкостью. Зеленый чай будет уместнее в рационе эмоциональных людей, которым часто жарко, у которых имеется лишний вес.
Панова добавила, что черный и зеленый чай являются источником кофеина. По этой причине их нежелательно пить вечером, особенно если есть проблемы с сердцем, давлением.
Также медик обратила внимание на то, что важно контролировать количество потребляемого чая.
«Надо относиться к напитку с долей осторожности. Шесть чашек чая – это много, и в большем количестве пить ни черный, ни зеленый чай не стоит», - подчеркнула эксперт.
Прокомментировала врач и питье травяных чаев. Панова заявили, что к этим напиткам нельзя относиться как к чему-то безобидному и подходящему для всех.
«Ромашку, иван-чай, чабрец можно практически всем при отсутствии аллергии, а вот шалфей, душица и солодка влияют на уровень гормонов», - предупредила Панова.
Дополнительно врач рассказала, кому следует воздерживаться от употребления чая с пустырником, который многим известен как успокоительное средство. Его не нужно пить, если имеются нарушения проводимости сердца, низкий пульс – пустырник может поспособствовать еще большему его замедлению.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как по мнению врачей следует пить кофе, чтобы оно было максимально полезным.
Юлия Панова
ЗОЖ
кардиолог, диетолог
Оставить комментарий