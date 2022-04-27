Зеленый или черный: врач Панова назвала плюсы и минусы разных чаев

«Чай – популярный и полезный напиток, но некоторым людям с ним нужно быть осторожными», - заметила Панова в беседе с «АиФ».

«Надо относиться к напитку с долей осторожности. Шесть чашек чая – это много, и в большем количестве пить ни черный, ни зеленый чай не стоит», - подчеркнула эксперт.

«Ромашку, иван-чай, чабрец можно практически всем при отсутствии аллергии, а вот шалфей, душица и солодка влияют на уровень гормонов», - предупредила Панова.