Пять факторов имеют решающее значение для долгой жизни без болезни Альцгеймера
Исследователи изучили, как долго люди могут жить без болезни Альцгеймера, следуя здоровым привычкам.
Болезнь Альцгеймера – одна из самых тяжелых возрастных патологий, разновидность слабоумия. В ее случае мозг поражается амилоидными бляшками, и это вызывает когнитивные нарушения, потерю кратковременной памяти, способности ориентироваться. Также болезнь Альцгеймера вызывает изменения характера, психики, ведет к бредовым расстройствам и тому, что заболевший не узнают людей, с которыми знаком.
Все научные прогнозы сегодня указывают на значительное увеличение числа людей с этим недугом в предстоящие годы. В то же время ученые считают, что здоровый образ жизни в пожилом возрасте оказывает большое влияние на то, как долго человек сможете прожить без заболевания мозга.
Научными специалистами были определены пять переменных факторов образа жизни, которые могут иметь решающее значение в плане подверженности слабоумию.
- Качество питания.
- Наличие познавательной активности в более позднем возрасте, охотное осваивание чего-то нового.
- Наличие адекватной физической активности.
- Курение (присутствие или отсутствие привычки).
- Способность контролировать потребление алкоголя.
«Образ жизни со здоровым питанием, умственной и физической активностью, а также отказ от курения и частого употребления алкоголя оказывает существенное влияние на здоровье даже после 65 лет, способствуя более долгой жизни без болезни Альцгеймера. Эти привычки могут продлить последнюю четверть жизни примерно на 3 года для женщин и на 5 лет для мужчин».
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