Пять факторов имеют решающее значение для долгой жизни без болезни Альцгеймера

Качество питания.

Наличие познавательной активности в более позднем возрасте, охотное осваивание чего-то нового.

Наличие адекватной физической активности.

Курение (присутствие или отсутствие привычки).

Способность контролировать потребление алкоголя.

«Образ жизни со здоровым питанием, умственной и физической активностью, а также отказ от курения и частого употребления алкоголя оказывает существенное влияние на здоровье даже после 65 лет, способствуя более долгой жизни без болезни Альцгеймера. Эти привычки могут продлить последнюю четверть жизни примерно на 3 года для женщин и на 5 лет для мужчин».