Ученые назвали способ жить дольше, уменьшая риск болезни Альцгеймера

Что выяснили исследователи?

"Вероятность развития такого заболевания, как болезнь Альцгеймера, зависит от сложного сочетания возраста, генетики и других факторов образа жизни. Хотя это исследование не может полностью разделить причину и следствие, оно намекает на то, что увеличение продолжительности жизни благодаря здоровому образу жизни не означает увеличение продолжительности жизни с болезнью Альцгеймера".