Ученые назвали способ жить дольше, уменьшая риск болезни Альцгеймера
Жизнь драгоценна, поэтому поиск способов продлить ее является универсальной целью. Однако у долголетия есть существенный недостаток: считается, что оно увеличивает риск слабоумия. Однако новое исследование предполагает, что этот компромисс не является неизбежным.
Новое исследование предполагает, что здоровый образ жизни увеличивает продолжительность жизни, одновременно уменьшая количество лет, которые человек может прожить с болезнью Альцгеймера в будущем.
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции. В исследовании, проведенном в США, ученые использовали информацию от 2449 добровольцев в возрасте 65 лет и старше. Эти добровольцы сообщали, что они ели, как часто они занимались такими делами, как чтение или разгадывание кроссворда, и сколько физической активности они принимали.
Они также сообщили исследователям, курят ли они и сколько пьют.
Что выяснили исследователи?
Люди, ведущие здоровый образ жизни, имеют больше шансов прожить дольше, чем те, кто ведет нездоровый образ жизни. В среднем количество лет, прожитых с болезнью Альцгеймера, было меньше, чем у людей с менее здоровым образом жизни.
Комментируя полученные данные, доктор Роза Санчо, глава исследовательского центра Alzheimer’s Research UK, сказала:
"Вероятность развития такого заболевания, как болезнь Альцгеймера, зависит от сложного сочетания возраста, генетики и других факторов образа жизни. Хотя это исследование не может полностью разделить причину и следствие, оно намекает на то, что увеличение продолжительности жизни благодаря здоровому образу жизни не означает увеличение продолжительности жизни с болезнью Альцгеймера".
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Роза Санчо
Здоровье
Глава исследовательского центра Alzheimer’s Research UK.
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