Риск болезней сердца: врач дает советы, как снизить его в возрасте за 60

«Сердечные нарушения опасны своими осложнениями, но есть вещи, которые мы можем предпринять, особенно в пожилом возрасте, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чем старше становится человек, тем больше вероятность того, что у него разовьются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Всегда нужно помнить о факторах риска по мере старения», - заметила Моника Вассерман.

Не курить.

Заниматься регулярной физической активностью.

Есть хорошо сбалансированную пищу.