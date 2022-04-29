Риск болезней сердца: врач дает советы, как снизить его в возрасте за 60
Возраст является одним из основных факторов болезней сердца: чем старше становится человек, тем больше вероятность, что у него разовьются проблемы с сердечно-сосудистой системой.
О том, что с возрастом становится более высоким риск болезней сердца, рассказала врач Моника Вассерман. Эксперт подчеркивает: важно, чтобы люди осознавали это и предпринимали какие-то действия для своей защиты от сердечных заболеваний.
По словам врача, самым серьезным нарушением в работе сердца является инфаркт – он представляет собой неотложное состояние, часто возникающее в результате ишемической болезни сердца.
«Сердечные нарушения опасны своими осложнениями, но есть вещи, которые мы можем предпринять, особенно в пожилом возрасте, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чем старше становится человек, тем больше вероятность того, что у него разовьются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Всегда нужно помнить о факторах риска по мере старения», - заметила Моника Вассерман.
Как снизить риск болезней сердца в возрасте за 60? Эксперт советует практиковать три основных способа поддержания положительного сердечно-сосудистого здоровья:
- Не курить.
- Заниматься регулярной физической активностью.
- Есть хорошо сбалансированную пищу.
В свою очередь, движение физическая активность помогает «открывать артерии», улучшает кровоток. Физические упражнения снижают кровяное давление и поддерживают здоровый уровень холестерина, подчеркивает врач.
Что касается питания, то для снижения риска болезней сердца в пожилом возрасте следует тщательнее контролировать содержание насыщенных жиров и соли в своем меню. Питание с высоким содержанием некачественных, животных жиров, а также трансжиров и соли содействует проблеме повышенного уровня холестерина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление некоторых продуктов особенно серьезно увеличивает вероятность того, что человек столкнется с болезнями сердечно-сосудистой системы.
Моника Вассерманн (Monika Wassermann)
ЗОЖ
врач, медицинский писатель
Оставить комментарий