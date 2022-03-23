Высокий уровень холестерина: советы по образу жизни, чтобы снизить его
Высокий уровень холестерина является распространенной проблемой, и если его долго не замечать, это может существенно увеличить риск сердечных заболеваний.
Холестерин, будучи жировым веществом, нужен организму в определенном количестве для сохранения здоровья. В этом отношении он похож на висцеральный жир, который тоже необходим в некотором объеме для защиты органов брюшной полости и резервного источника энергии.
Холестерин, в свою очередь, важен для поддержания здоровья сердца – но в том случае, когда это «хороший» холестерин. Также он известен как ЛПВП, липопротеины высокой плотности. Его высокий уровень не позволяет накапливаться в артериях «плохому» холестерину низкой плотности, который образует в сосудах бляшки, повышая кровяное давление и заодно риск сердечных заболеваний.
Если врачи говорят, что у человека повышен уровень холестерина, они подразумевают высокое содержание в крови именно «плохого» холестерина ЛПНП.
В свою очередь, представители службы здравоохранения NHS дают несколько советов по образу жизни, помогающих снизить его уровень.
Сократить потребление алкоголя. NHS рекомендует избегать употребления более 14 единиц алкоголя в неделю, а также проводить несколько дней без алкоголя каждую неделю, избегать употребления большого количества спиртного за короткое время (запойное пьянство).
Другие советы по снижению уровня холестерина.
- Есть меньше жирной пищи.
- Больше заниматься физическими упражнениями.
- Контролировать вес.
- Отказаться от курения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими лекарствами врач советует упаковать домашнюю аптечку.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
ЗОЖ
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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