Высокий уровень холестерина: советы по образу жизни, чтобы снизить его

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Высокий уровень холестерина является распространенной проблемой, и если его долго не замечать, это может существенно увеличить риск сердечных заболеваний.

Холестерин, будучи жировым веществом, нужен организму в определенном количестве для сохранения здоровья. В этом отношении он похож на висцеральный жир, который тоже необходим в некотором объеме для защиты органов брюшной полости и резервного источника энергии.

Холестерин, в свою очередь, важен для поддержания здоровья сердца – но в том случае, когда это «хороший» холестерин. Также он известен как ЛПВП, липопротеины высокой плотности. Его высокий уровень не позволяет накапливаться в артериях «плохому» холестерину низкой плотности, который образует в сосудах бляшки, повышая кровяное давление и заодно риск сердечных заболеваний.

Если врачи говорят, что у человека повышен уровень холестерина, они подразумевают высокое содержание в крови именно «плохого» холестерина ЛПНП.

В свою очередь, представители службы здравоохранения NHS дают несколько советов по образу жизни, помогающих снизить его уровень.

Сократить потребление алкоголя. NHS рекомендует избегать употребления более 14 единиц алкоголя в неделю, а также проводить несколько дней без алкоголя каждую неделю, избегать употребления большого количества спиртного за короткое время (запойное пьянство).

Другие советы по снижению уровня холестерина.
  • Есть меньше жирной пищи.
  • Больше заниматься физическими упражнениями.
  • Контролировать вес.
  • Отказаться от курения.
Нужно ли принимать статины? Препараты статины снижают скорость выработки холестерина ЛПНП в печени. Если они прописаны, их обычно следует принимать постоянно на протяжении жизни в виде таблетки один раз в день. Наряду со снижением высокого уровня холестерина статины используются и для уменьшения риска других сердечно-сосудистых событий, сердечных приступов, инсультов. Но как и другие лекарства, статины способны вызывать побочные эффекты, включая диарею, головную боль, тошноту. С врачом, назначающим препарат, следует обсуждать их вероятность для себя.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими лекарствами врач советует упаковать домашнюю аптечку.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

ЗОЖ

совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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