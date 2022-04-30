Пять причин есть огурцы каждый день
Одна из причин включить огурцы в свой ежедневный рацион – эти овощи полезны для защиты организма от рака.
Огурцы увлажняют организм. Медики всегда отмечают важность употребления достаточного количества воды, особенно в жаркую погоду. Но источником жидкости не обязательно должны быть напитки. Огурцы содержат 97 процентов воды, что делает их идеальными для увлажнения организма.
… снижают риск рака. Огурцы содержат лигнаны и полифенолы – эти вещества, как показывают исследования, снижают риск некоторых видов рака. Это относится, например, к раку молочной железы и раку шейки матки.
… обеспечивают крепкие кости. Огурцы богаты витамином К, который помогает кальцию лучше распределяться в организме – это, в свою очередь, поддерживает плотность костей, защищает нас от переломов, помогает предотвратить остеопороз.
Кстати, витамин К считается одним из лучших веществ для поддержания мозговой активности в пожилом возрасте.
… очищают организм. Употребляя огурцы, мы помогаем своему кишечнику лучше очищаться. Содержащийся в них фермент эрепсин расщепляет белок, способствует хорошему пищеварению, перевариванию мяса.
… снимают стресс. Огурцы являются богатым источником ряда витаминов группы В – они необходимы для неврологического здоровья, стабильной психики, активной умственной деятельности, стрессоустойчивости.
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