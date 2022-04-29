Врач Гинзбург оценил способность «быстрой» лапши вызывать цирроз печени

«Суточная норма трансжиров – это один-два грамма. В порции лапши может содержаться пять-восемь граммов», - заметил Михаил Гинзбург.

«Если в сосудах это ведет к бурному развитию атеросклероза, то в печени – к циррозу», - оценил врач способность «быстрой» лапши повреждать внутренние органы.