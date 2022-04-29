Врач Гинзбург оценил способность «быстрой» лапши вызывать цирроз печени
Насколько вредна лапша быстрого приготовления, и может ли ее употребление вызывать цирроз печени, рассказал российский диетолог Михаил Гинзбург.
Врач диетолог сообщил, что «быстрая» лапша действительно способна вредить здоровью, конкретно – здоровью печени. Одна из самых больших опасностей, связанных с ее потреблением, – это передозировка трансжирами. Данный тип жиров, употребляемых в большом количестве, способствует развитию проблем с повышенным холестерином и сосудистых патологий, атеросклерозу.
«Суточная норма трансжиров – это один-два грамма. В порции лапши может содержаться пять-восемь граммов», - заметил Михаил Гинзбург.
Врач пояснил, что трансжиры, не участвующие в производстве энергии, просто складируются на определенных участках. Такими «депо» для них обычно становятся печень, оболочки сосудов. При этом в местах, где происходит особенно интенсивное отложение трансжров, могут возникать процессы, активизирующие воспаление.
«Если в сосудах это ведет к бурному развитию атеросклероза, то в печени – к циррозу», - оценил врач способность «быстрой» лапши повреждать внутренние органы.
Гинзбург посоветовал не употреблять данный продукт часто, тем более на регулярной основе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько яиц могут есть люди с высоким уровнем холестерина.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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