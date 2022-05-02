Гастроэнтеролог Осипова: почему питье воды во время еды может вредить

«Избыток воды во время приема пищи приучает к тому, что насыщение со временем будет происходить только от большего объема продуктов».

Говоря о том, почему может вредить питье воды во время еды, врач отметила в интервью , что влага не разбавляет желудочный сок, как многие полагают. Однако вода «требует» для себя места в желудке, и если употреблять ее вместе с едой, органу придется растянуться. Осипова объяснила, что, способствуя таким образом растяжению стенок желудка, человек незаметно для себя приучается к большим порциям за раз. Это приводит к перееданию, набору веса.Также, добавила Осипова, привычка пить воду за едой является вредной в связи с тем, что она способствует формированию рефлюксов, поскольку из-за нее увеличивается вероятность забросов содержимого желудка. Человек в этом случае начинает страдать отрыжкой, изжогой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие несладкие продукты обладаю свойством резко повышать уровень сахара в крови.