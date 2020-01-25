Нарколог Владимир Нужный объясняет, почему женщины пьянеют быстрее

"Чувствительность женщин к воздействию алкоголя действительно в 1,5 раза выше, чем у мужчин, — объясняет доктор медицинских наук, врач-нарколог Владимир Нужный в интервью АиФ. — У дам активность ферментов, утилизирующих алкоголь, на 20% ниже. Потому опьянение у них наступает быстрее и протекает более тяжело".

Больше жира - выше градус опьянения

"Также в женском организме больше жировой ткани, а алкоголь — липотропное соединение, легко растворимое как в воде, так и в жире. Скопившийся в жировой ткани алкоголь затем медленно поступает в кровоток, увеличивая продолжительность опьянения".

Женщины сравнялись с мужчинами

"Кстати, женщины по потреблению алкоголя почти сравнялись с мужчинами. Регистрируемое в последние годы снижение потребления спиртного в России — заслуга мужчин, которые стали выпивать существенно меньше. Женщины употребляют алкоголь в прежних объёмах".