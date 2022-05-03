Нутрициолог Гончар: в каких случаях не нужно есть овсяную кашу

«В продукте содержится фитиновая кислота, которая при накоплении в организме начинает вымывать кальций», - заметила эксперт.

«При целиакии не работают ворсинки кишечника, и не происходит всасывания питательных веществ, что может вызывать их дефицит в организме», - предупредила Гончар.