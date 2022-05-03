Нутрициолог Гончар: в каких случаях не нужно есть овсяную кашу

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овсянка

Нутрициолог Ната Гончар пояснила, что овсянка подходит для употребления не всем.

Медик напомнила, что овсяная каша может быть отличным вариантом завтрака, хотя есть такое блюдо каждый день и в большом количестве не нужно.

«В продукте содержится фитиновая кислота, которая при накоплении в организме начинает вымывать кальций», - заметила эксперт.

Также, пояснила Гончар, овсяная каша не должна входить в рацион людей, страдающей целиакией, то есть, непереносимостью белка, содержащегося в злаковых растениях. Если человек с этим нарушением употребляет продукты и блюда, содержащие такой белок, его организм начинает реагировать воспалением, активизирующимся в пищеварительном тракте, – как следствие, возникают неприятные, изнурительные симптомы, свойственные синдрому раздраженного кишечника: вздутие, метеоризм, несварение, боли, диарея.

«При целиакии не работают ворсинки кишечника, и не происходит всасывания питательных веществ, что может вызывать их дефицит в организме», - предупредила Гончар.

Нутрициолог добавила, что не нужно есть овсяную кашу и в тех случаях, когда она готовится из быстро заваривающейся основы в виде максимально обработанных хлопьев. Ценность овса заключается в его высоком уровне растворимой клетчатки – употребление такого продукта улучшает состояние кишечной микрофлоры, замедляет усвоение сахара и холестерина, что полезно для снижения их уровней в крови. Похожий эффект дает также употребление овсяных хлопьев грубого помола, требующих достаточно долгой варки (порядка 30 минут). В свою очередь, овсяная каша из сильно измельченного зерна, к тому же содержащая сахар, другие сладкие добавки, превращается в неполезный продукт, провоцирующий колебания уровня глюкозы в крови и вредный для поджелудочной.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие несладкие продукты способны резко повышать уровень сахара в крови.
Ната Гончар
Ната Гончар
ЗОЖ
нутрициолог, диетолог
Теги : вред овсянки, здоровое питание, Ната Гончар