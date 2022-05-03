Нутрициолог Гончар: в каких случаях не нужно есть овсяную кашу
Нутрициолог Ната Гончар пояснила, что овсянка подходит для употребления не всем.
Медик напомнила, что овсяная каша может быть отличным вариантом завтрака, хотя есть такое блюдо каждый день и в большом количестве не нужно.
«В продукте содержится фитиновая кислота, которая при накоплении в организме начинает вымывать кальций», - заметила эксперт.
Также, пояснила Гончар, овсяная каша не должна входить в рацион людей, страдающей целиакией, то есть, непереносимостью белка, содержащегося в злаковых растениях. Если человек с этим нарушением употребляет продукты и блюда, содержащие такой белок, его организм начинает реагировать воспалением, активизирующимся в пищеварительном тракте, – как следствие, возникают неприятные, изнурительные симптомы, свойственные синдрому раздраженного кишечника: вздутие, метеоризм, несварение, боли, диарея.
«При целиакии не работают ворсинки кишечника, и не происходит всасывания питательных веществ, что может вызывать их дефицит в организме», - предупредила Гончар.
Нутрициолог добавила, что не нужно есть овсяную кашу и в тех случаях, когда она готовится из быстро заваривающейся основы в виде максимально обработанных хлопьев. Ценность овса заключается в его высоком уровне растворимой клетчатки – употребление такого продукта улучшает состояние кишечной микрофлоры, замедляет усвоение сахара и холестерина, что полезно для снижения их уровней в крови. Похожий эффект дает также употребление овсяных хлопьев грубого помола, требующих достаточно долгой варки (порядка 30 минут). В свою очередь, овсяная каша из сильно измельченного зерна, к тому же содержащая сахар, другие сладкие добавки, превращается в неполезный продукт, провоцирующий колебания уровня глюкозы в крови и вредный для поджелудочной.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие несладкие продукты способны резко повышать уровень сахара в крови.
Ната Гончар
ЗОЖ
нутрициолог, диетолог
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