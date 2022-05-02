Врач Михалева назвала несладкие продукты, резко повышающие сахар в крови
По словам эндокринолога Оксаны Михалевой, резкому повышению уровня сахара в крови способствуют продукты, которым присущ высокий гликемический индекс, – они далеко не всегда бывают сладкими.
В интервью врача Оксаны Михалевой были перечислены несладкие продукты, резко повышающие сахар в крови. Обычно такими продуктами называют очевидные сладости – конфеты, белый шоколад, торты, печенье, сдобная выпечка. Но Михалева пояснила: колебания уровня сахара в крови связаны, прежде всего, с гликемическим индексом (ГИ) пищи – если он высокий, значит, после съеденного продукта содержание глюкозы в крови вскоре возрастет.
Врач подчеркнула, что часто потребление продуктов с высоким ГИ негативно влияет на эндокринную систему, работу поджелудочной железы. При этом возможны нарушения, результатом которых становится развитие диабета 2 типа.
«Регулярное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом может нарушить обмен веществ. Также такие продукты провоцируют чувство голода и активируют набор жира», - предупредила Михалева.
Медик заметила, что высоким гликемическим индексом могут обладать, помимо разных сластей, и несладкие продукты – например, мучные изделия из белой пшеничной рафинированной муки, тот же хлеб. Также повышает сахар в крови белый шлифованный рис.
Некоторые овощи после определенной обработки также приобретают высокий ГИ. Пример – отварные морковь и свекла, картофель в состоянии пюре.
«Всегда желательно делать выбор в сторону продуктов с низким гликемическим индексом – они содержат клетчатку, витамины и минералы, не так значительно, плавно повышают сахар в крови», - поделилась мнением специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты и напитки опасны при употреблении натощак.
Оксана Михалева.
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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