Врач Михалева назвала несладкие продукты, резко повышающие сахар в крови

«Регулярное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом может нарушить обмен веществ. Также такие продукты провоцируют чувство голода и активируют набор жира», - предупредила Михалева.

«Всегда желательно делать выбор в сторону продуктов с низким гликемическим индексом – они содержат клетчатку, витамины и минералы, не так значительно, плавно повышают сахар в крови», - поделилась мнением специалист.