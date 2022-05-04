В каких случаях шашлык способствует развитию рака: объясняет врач
Врач-диетолог Дарья Русакова призвала россиян не употреблять в пищу шашлык, который готовился слишком долго или оказался пережаренным.
В комментарии врача прозвучало мнение о том, что шашлык (как и любое мясо) может вредить организму в том случае, если он приготовлен до образования корочки.
«Твердая корочка на мясе способна причинить вред нежной слизистой оболочке пищевода, желудка, кишечника», - заметила Русакова.
Также врач пояснила, что приготовление мяса на костре – особенно если оно долго томится или зажаривается – сопряжено с повышенным риском развития рака.
«Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов – соединений, вызывающих онкологические заболевания», - предупредила Русакова.
Эксперт добавила, что даже овощи, готовящиеся на огне подобно блюдам-гриль, не должны подвергаться интенсивной жарке и покрываться корочкой, в особенности черной, свидетельствующей о чрезмерной обжарке (об этом медик рассказала порталу URA.RU). Кроме того, при их готовке не следует использовать масло – жир, соединяемый с продуктами горения, способствует тому, что в возникающем дыме содержание потенциальных канцерогенов становится особенно высоким.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие дешевые продукты помогают снизить риск возникновения рака.
Дарья Русакова
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий