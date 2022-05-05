Как избежать высокого сахара в крови: употреблять пищу нужно в определенном порядке
Эксперты по питанию рекомендуют употреблять пищу в определенной последовательности – это улучшает контроль уровня сахара в крови, помогает не набирать вес.
Вы когда-нибудь задумывались о том, в каком порядке вы употребляете пищу? Может быть, вы едите все вперемешку или предпочитаете есть что-то в первую очередь… К сожалению, говорят диетологи, многие люди не любят овощи и не стремятся съесть их первыми, – а это ошибка. Если осуществлять прием пищи в определенной последовательности, это помогает избежать значительного повышения сахара в крови, который нередко происходит после еды.
По словам ученого биохимика Джесси Инчауспе,
«наука показывает, что можно снизить пиковые значения уровня глюкозы после еды, если употреблять ее составляющие компоненты в определенном порядке».
Эксперт напоминает: глюкоза, то есть сахар в крови, является основным источником энергии для организма и вырабатывается при расщеплении углеводов. Для здоровья важно поддерживать уровень сахара в крови как можно более постоянным – это предотвращает переедание, проблемы со сном, усталость, развитие многих патологий. Также это актуально для всех, кто хочет похудеть, ведь при постоянном уровне сахара в крови сжигается значительно больше жира, потому что организм активнее использует жировые запасы для получения энергии.
Чтобы избежать резкого повышения уровня сахара в крови, ученый рекомендует следовать такой последовательности:
- Первыми есть овощи.
- Затем – белок и жиры.
- Последними – крахмал и сахар.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни можно определить по запахам, исходящим от тела.
Джесси Инчауспе (Jessie Inchauspe)
ЗОЖ
биохимик, специализируется на питании
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