Врачи советуют избегать некоторых продуктов на завтрак после 40 лет

«Сочетание рафинированной пшеницы и сахара недопустимо, если вы хотите поддерживать высокий уровень метаболизма», - уточняют специалисты.

«Сбалансированный завтрак из белков, жиров и сложных углеводов (с клетчаткой) важен, особенно для женщин старше 40 лет. Такой завтрак обеспечивает длительную сытость, препятствует перееданию и набору веса».