Ученые рассказали, что лучше всего есть на завтрак
Все знают, что завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Но не каждому известно, как правильно завтракать, чтобы принести пользу своему организму и ни в коем случае не навредить. Испанские диетологи открыли, что необходимо есть после утреннего пробуждения, чтобы ощущать бодрость и легкость в течение дня.
По мнению специалистов, нельзя употреблять на завтрак пищу с избыточным содержанием насыщенных жиров – это касается выпечки из магазина и мясных продуктов.
Ученые отнесли к списку «нежелательных» продуктов во время завтрака и кофе. И хотя многим он помогает окончательно проснуться, медики не рекомендуют пить его натощак. Этот же совет касается и соков из упаковки. Завтракать можно только натуральными соками.
Также нельзя пить на завтрак газированные напитки, иначе в течение дня придется страдать от вздутия живота. Кроме того, сахар, содержащийся в газировке, может привести к ожирению.
Что касается полезных продуктов для завтрака – это молочные продукты, злаки, вареное яйцо и фрукты. Разрешается позволить себе с утра небольшую порцию индейки или курицы.
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