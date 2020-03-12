Ученые рассказали, что лучше всего есть на завтрак

Все знают, что завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Но не каждому известно, как правильно завтракать, чтобы принести пользу своему организму и ни в коем случае не навредить. Испанские диетологи открыли, что необходимо есть после утреннего пробуждения, чтобы ощущать бодрость и легкость в течение дня.По мнению специалистов, нельзя употреблять на завтрак пищу с избыточным содержанием насыщенных жиров – это касается выпечки из магазина и мясных продуктов.Ученые отнесли к списку «нежелательных» продуктов во время завтрака и кофе. И хотя многим он помогает окончательно проснуться, медики не рекомендуют пить его натощак. Этот же совет касается и соков из упаковки. Завтракать можно только натуральными соками.Также нельзя пить на завтрак газированные напитки, иначе в течение дня придется страдать от вздутия живота. Кроме того, сахар, содержащийся в газировке, может привести к ожирению.