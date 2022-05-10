Врач-диетолог Денисова назвала опасные последствия отказа от хлеба

«хлеб хлебу рознь – от одного можно отказаться без проблем, с другим не все так просто».

«Цельнозерновой хлеб – это источник клетчатки, витаминов группы В (например, B1, B6), которые нормализуют работу нервной, сердечно-сосудистой систем, а также минеральных веществ – натрия, калия, кальция, магния, фтора и других», - сообщила Денисова.