Чем веганская диета опасна для беременных
Веганское питание затрудняет зачатие ребёнка для женщин. Об этом заявили британские эксперты в области фертильности.
Веганская диета делает более сложным процесс зачатия для женщин, как предупреждают британские эксперты в области фертильности. Приблизительно 3% населения Великобритании вообще не употребляет пищу животного происхождения, как показывают социологические опросы. И вот теперь репродуктивные биологи предупреждают, что хотя питание с высоким содержанием фруктов, овощей и бобовых является полезным для здоровья, оно может спровоцировать проблемы для женщин, пытающихся зачать ребёнка.
Для того, чтобы восполнить нехватку очень важных нутриентов, таким женщинам рекомендуется употреблять небольшое количество мяса и рыбы в тот период, когда они пытаются зачать. У таких женщин имеется повышенная опасность развитие дефицита цинка, железа и витамина В12. Ещё одной проблемой может стать нехватка жирных кислот Омега-3 и, которые мы получаем от жирной рыбы, а также йода, содержащегося в молочных продуктах и белой рыбе.
Если веганы и вегетарианцы не получают пищевые добавки со всеми этими компонентами, то их запасы нутриентов в организме могут снизиться. Конечно, достаточно часто веганское питание объясняется личными убеждениями человека, который просто не хочет есть пищу животного происхождения. В этом случае можно прибегнуть к помощи особых питательных добавок. Но если таких убеждений нет, то лучше включить в свой рацион небольшое количество молочных, мясных и рыбных продуктов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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