Врачи называют 3 привычки, которые ведут к долголетию: «простые модели поведения»

«три ключевых фактора могут повлиять на то, умрет ли человек молодым или будет жить полной жизнью».

Соблюдение более здорового рациона.

Отказ от курения.

Умеренные физические упражнения не менее 21 минуты в день.

«Старение и возрастные болезни тесно связаны с окислением организма, но употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, может замедлить этот окислительный процесс».

«Чем чаще вы встаете с рабочего стола или дивана, чем реже вы проводите в сидячем положении и чем реже сидите в течение длительного времени, – тем лучше, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь».

«Принятие только этих трех простых моделей поведения снижает шансы людей умереть на 82 процента», - резюмируют медики.