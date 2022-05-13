Врачи называют 3 привычки, которые ведут к долголетию: «простые модели поведения»
Эксперты констатируют, что «простые модели поведения» при их регулярной практике могут обеспечивать людям долголетие.
Желание прожить долгую и здоровую жизнь – это прекрасно. Но необходимы определенные усилия, чтобы поддерживать свое здоровье и тело в надлежащем состоянии, – об этом говорят специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По словам ученых, долголетию могут способствовать разные привычки, но даже следование трем из них значительно повышает шансы на более продолжительную жизнь. Шестилетнее исследование показало, что
«три ключевых фактора могут повлиять на то, умрет ли человек молодым или будет жить полной жизнью».
По мнению исследователей, следующие три привычки, называемые ими «простыми моделями поведения», оказывают огромное влияние на здоровье и общую смертность.
- Соблюдение более здорового рациона.
- Отказ от курения.
- Умеренные физические упражнения не менее 21 минуты в день.
«Старение и возрастные болезни тесно связаны с окислением организма, но употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, может замедлить этот окислительный процесс».
Лучшим принципом питания эксперты считают многообразие продуктов, когда разнообразные фрукты, овощи, травы, специи потребляются с каждым приемом пищи. Таким образом организм постепенно наполняется антиоксидантами, благодаря которым эффективнее очищается от токсины и сохраняет энергичность.
Не курить. В процессе курения легкие наполняются токсичными смолами и дымом, хотя этот орган должен насыщать кислородом каждую клетку тела. Отказ от курения не только укрепляет здоровье легких, с этим также связан факт сохранения более длинных защитных теломеров – своеобразных «колпачков» на концах наших хромосом, которые удерживают ДНК от распада. В свою очередь, у курильщиков исследования выявили укороченные теломеры, что является физиологическим маркером непродолжительного срока жизни.
Умеренные физические нагрузки. Спорт важен, но тренироваться слишком интенсивно, как олимпийцу, – не нужно. Вот что говорят врачи:
«Чем чаще вы встаете с рабочего стола или дивана, чем реже вы проводите в сидячем положении и чем реже сидите в течение длительного времени, – тем лучше, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь».
Минимальный уровень умеренной физической активности, при которой дыхание становится несколько учащенным, составляет 21 минуту в день. Это может быть активная ходьба, без трусцой, упражнения, плавание, езда на велосипеде, танцы, некоторые домашние дела (например, мытье полов), работа на участке.
«Принятие только этих трех простых моделей поведения снижает шансы людей умереть на 82 процента», - резюмируют медики.
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