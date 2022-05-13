Почему следует есть кимчи: полезно для пищеварения, сердца и не только
Некоторые диетологи называют кимчи более острой и красочной версией квашеной капусты, с ее употреблением связан целый ряд полезных и оздоровительных эффектов.
Блюдо корейской кухни кимчи относится к ферментированным продуктам. Приготовление кимчи подразумевает процесс лактоферментации – при этом бактерии Lactobacillus преобразуют овощные сахара в молочную кислоту, соединение, отвечающее за уникальный кисловатый вкус. Кимчи содержит различные штаммы пробиотиков, и именно с этим, в основном, связаны ее полезные для здоровья эффекты.
Говоря о том, почему следует есть данный продукт, специалисты называют следующие причины.
Помогает укрепить иммунную систему. В кимчи присутствует огромное количество различных разновидностей живых микробов, которые эффективно поддерживают микробное разнообразие кишечника. Вдобавок продукт насыщен иммуностимулирующими антиоксидантами и полезными растительными соединениями, такими как флавоноиды и фенолы. Все это самым благоприятным образом сказывается на состоянии и функциях иммунной системы.
… улучшить пищеварение. Научные данные свидетельствуют, что соединение продукта серометил-L-метионин помогает предотвратить повреждение слизистой оболочки кишечника. Также кушанье обладает терапевтическим эффектом при язвенной болезни и воспалении желудка, вызванном бактериями H. pylori.
Оказывает противовоспалительные и омолаживающие свойства. В кимчи много антиоксидантов – например, витамина С, способного защищать кожу от окислительного повреждения. Данные исследований на животных показывают, что благодаря лактобактериям этого угощения в организме снижается количество маркеров воспаления.
Защищает сердце. Согласно исследованиям, лактобациллы, выделенные из кимчи, способны понижать уровень «плохого» ЛПНП-холестерина. Кроме того, в процессе ферментации кимчи используется чеснок. Пряный овощ содержит селен и аллицин, два соединения, которые приносят пользу сердцу, уменьшая воспаление стенок артерий.
Способствует защите от рака. Сорта кимчи, приготовленные с использованием красного перца, богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки тела от окислительного повреждения, способного вызывать развитие рака. В свою очередь, капуста, идущая на изготовление кимчи, – это крестоцветный овощ, богатый глюкозинолатами: данные соединения распадаются при пищеварении, выделяя противораковые вещества изотиоцианаты.
Улучшает состояние кожи. Лактобактерии, которыми полон кимчи, обладают большим потенциалом в лечении кожных заболеваний, таких как воспаление, дерматиты, экзема.
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