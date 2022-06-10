Названы витамины, которые могут быть очень опасными в случае передозировки

«Сейчас часто на рынке можно встретить препараты, которые содержат высокие и сверхвысокие дозировки действующего вещества», - сообщила Бронникова в интервью

«Наиболее опасна передозировка жирорастворимых витаминов, которые быстро и хорошо всасываются, но медленно выводятся из организма», - объяснила эксперт.

«Оба эти витамина нужны организму, но несут опасность при бесконтрольном их потреблении», – резюмировала Бронникова.