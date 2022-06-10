Названы витамины, которые могут быть очень опасными в случае передозировки
По словам эксперта в области питания Светланы Бронниковой, некоторые витамины в случае передозировки могут давать эффекты, потенциально разрушительные для здоровья.
«Сейчас часто на рынке можно встретить препараты, которые содержат высокие и сверхвысокие дозировки действующего вещества», - сообщила Бронникова в интервью.
Специалист подчеркнула, что подобные препараты не должны приниматься без предварительного согласования с терапевтом, лечащим врачом. Бронникова заметила, что ряд витаминов могут быть очень опасными в случае передозировки.
«Наиболее опасна передозировка жирорастворимых витаминов, которые быстро и хорошо всасываются, но медленно выводятся из организма», - объяснила эксперт.
Светлана Бронникова добавила, что самыми тяжелыми могут быть последствия передозировки витаминами А и Д.
Чем опасен избыток витамина А. Способствует нарушению работы сердца, почек.
… избыток витамина Д. Возникает риск развития гиперкальциноза, способствующий появлению злокачественных опухолей – в частности, рака легких (у курящих людей).
«Оба эти витамина нужны организму, но несут опасность при бесконтрольном их потреблении», – резюмировала Бронникова.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие четыре ошибки при приеме лекарств допускаются особенно часто.
Светлана Бронникова
ЗОЖ
врач, руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat
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