Названы жирные продукты, которые помогают улучшить уровень холестерина в крови

«существует несколько жирных продуктов, которые могут помочь улучшить показатели уровня холестерина, добиться его снижения».

«омега-3 – это группа ненасыщенных жиров, которые нужны для сохранения здоровья сердца: употребление в пищу продуктов с их высоким содержанием помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты».