Названы 5 лучших привычек, которым следуют люди со здоровым холестерином

«Здоровый уровень холестерина важен, поскольку он поддерживает формирование клеточных мембран. Когда дело доходит до профиля холестерина, несколько привычек помогают сохранять его концентрацию именно такой, какая необходима для правильного функционирования организма».

Холестерин является сложным компонентом крови – он может быть «хорошим», и «плохим», подразумевая наличие липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) соответственно. Превышение первого типа над вторым является показателем хорошего здоровья, но когда более высоким оказывается уровень ЛПНП (по сравнению с ЛПВП) – это может быть показателем высокого риска сердечных заболеваний.Согласно нескольким исследованиям, употребление от 3 до 4 граммов растворимой клетчатки в день помогает снизить уровень ЛПНП-холестерина почти на 10 процентов. В ежедневном рационе по этой причине должны присутствовать цельное зерно, ягоды, фрукты, орехи и семена.Среди людей, которые привыкли пить газированные сладкие напитки, высокий уровень холестерина является серьезной проблемой для здоровья. В свою очередь, среди пациентов, которые демонстрируют здоровый уровень холестерина, не наблюдается пристрастия к сладкому питью – пакетированных соков, коктейлей, подслащенного чая или кофе, газированных напитков.Привычка съедать горстку орехов каждый день является одной из лучших для сохранения хорошего состояния сердечно-сосудистой системы. В частности, грецкие орехи называются медиками одним из самых полезных источников омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать здоровое содержание холестерина.Жирная рыба, такая как сельдь, скумбрия, лосось, сардины, является хорошим источником омега-3 жиров, которые снижают уровень триглицеридов в крови.Люди с хорошим здоровьем едят мясо достаточно умеренно, однако в их питании присутствует много белка. Растительные источники белков, такие как разнообразные бобовые, орехи и семечки, тофу, некоторые крупы являются прекрасным дополнением к рациону в этом плане. Ученые констатируют, что многообразие белка в питании тесно ассоциируется со здоровым уровнем холестерина – при усвоении белка происходит замедление процессов всасывания холестерина кишечником.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , указывающих на то, что организм человека плохо усваивает белок.