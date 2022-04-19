Врачи рекомендуют пять продуктов для снижения повышенного холестерина

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апельсины

Иногда нескольких изменений в рационе бывает достаточно, чтобы повышенный уровень холестерина снизился до здорового, констатируют специалисты из Клиники Майо.

Повышенный холестерин обычно означает, что в крови повышено содержание «плохого» холестерина, переносимого липопротеинами низкой плотности. Этот тип холестерина отличается особой прилипчивостью: он липнет к внутренним стенкам кровеносных артерий и сосудов, формируя бляшки. Их накопление в сосудистых полостях ведет к сужению сосудов и ухудшению кровоснабжения, которое они должны обеспечивать. Когда холестериновые отложения вызывают блокировку артерий, обеспечивающих кровью мозг и сердце, могут возникать опасные для жизни осложнения, вплоть до развития сердечного приступа.

Для снижения повышенного холестерина пациентам часто рекомендуется коррекция образа жизни, в том числе пересмотр повседневного рациона в пользу полезных продуктов. Врачи Клиники Майо рекомендуют употреблять на регулярно основе пять продуктов, которые зарекомендовали себя как превосходные борцы с лишним жиром в кровеносных сосудах.
  • Овсяные хлопья и отруби.
  • Орехи и арахис: грецкие, миндаль и другие.
  • Рыба: скумбрия, сельдь, сардины, лосось.
  • Оливковое масло.
  • Продукты с растительными станолами и стеролами: данные вещества блокируют всасывание холестерина – их источниками являются бобовые, цельное зерно, апельсины и многие другие овощи и фрукты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему для здоровья является полезным сливочное масло.

Клиника Майо (Mayo Clinic)

ЗОЖ

один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США

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