Как убрать зависимость от сладкого?

«При избытке сахара в рационе мы будем „пухнуть“, но все равно оставаться голодными. Больше сахара — больше риск набрать вес и сорвать нормальный обмен веществ», — говорит эксперт.

«Жидкие формы сахара куда хуже, чем твердая пища с сахаром или мукой. Сладкие напитки несут сахар прямо к вашей печени».

Многие из нас даже не осознают, что такая зависимость имеет место в их жизни. Между тем, день не начинается без пончика, конфетки или пирожка под кофе.Избавиться от сахарной зависимости можно, уверяет доктор. Нужно следовать нескольким правилам. На первый взгляд, это покажется сложно. Однако на самом деле, все не так страшно.Первое, что нужно сделать, — отказаться от потребления «жидкого сахара». Под этим термином доктор имеет в виду сладкий чай или кофе с сахаром, соки и компоты.Второе важное условие — насыщение рациона белками. Они должны быть в каждом приеме пищи. Белки дадут длительное чувство насыщения.Помимо белков, важно наличие жиров. И это не обязательно сало. Это могут быть даже орехи с семечками. Да, в них тоже содержатся жиры, которые не позволят сорваться на потребление сахара.Заранее продумывайте свое меню, чтобы в случае, когда сильно проголодаетесь, вы не наелись вредной еды. Делайте домашние заготовки-полуфабрикаты, которые в экстренной ситуации сможете превратить в полноценный обед.Хорошо, если у вас под рукой всегда будет полезный перекус в виде горсти орехов, семечек, ягод или овощей.Спите достаточное количество часов. Недосып серьезно повышает тягу к сладкому и быстрым углеводам. Это происходит из-за нехватки сил и энергии в организме. А углеводы способы нам эту энергию дать.Сон — прекрасный метод профилактики переедания. А вместе с перееданием уйдет и лишний вес.Если выбираете десерты, то отдавайте предпочтение тем, в составе которых нет сахара. Как вариант: салат из фруктов, смузи из свежих или замороженных ягод, фруктовые чипсы, сушка.