Эндокринолог Павлова назвала 3 ключевых витамина для достижения долголетия
Одним из важнейших питательных веществ, обеспечивающих хорошее здоровье и долголетие, является витамин D, говорит врач-эндокринолог Ольга Павлова.
Медик рассказала: три витамина имеют особое значение, когда встает вопрос о том, что помогает людям сохранять с возрастом активно функционирующий организм и продлевает жизнь. Этими «ключевыми ингредиентами» долголетия Павлова считает витамин D, витамин В12 и витамин С.
Витамин D. Эндокринолог заметила, что адекватное получение данного вещества помогает сохранять здоровую чувствительность клеток организма к инсулину, что, в свою очередь, препятствует появлению эндокринных нарушений, диабета. Кроме того витамин D оказывает влияние на регуляцию нервной системы, и его нормальное содержание коррелирует с хорошим неврологическим здоровьем, отсутствием депрессии. Вдобавок от его получения организмом в большой степени зависит функционирование щитовидной железы.
Витамин B12. Павлова объяснила, что он является ключевым питательным веществом для поддержания здоровых неврологических функций –
«отвечает за эмоциональный фон, память, скорость мышления».
Но В12 важен не только для бесперебойно работающей нервной системы – от его концентрации в организме зависит состояние щитовидной железы, а также то, как функционирует сердечно-сосудистая система.
Витамин C. Вклад этого витамина в продление жизни определяется его позитивным влиянием на состояние сосудов и сердца, иммунной системы, кожи. Павлова уточнила, что получать витамин C целесообразнее регулярно небольшими дозами, так он лучше усваивается организмом.
Резюмируя, врач-эндокринолог высказалась о том, что взрослым людям следует проверять содержание витаминов в организме с помощью анализа крови – это наиболее эффективный способ выяснить, не испытывает ли организм нехватку важных питательных веществ, и если да, то насколько существенную. Получать витамины следует в первую очередь с пищей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты защищают организм от окисления, тем самым снижая его подверженность раку.
Ольга Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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