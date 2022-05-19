Еда против рака: онколог Карасев назвал лучшие продукты от окисления

«В организме есть два ключевых процесса – окисление и восстановление. Активную роль в этом играет кислород, но иногда бывает, что в теле образуется слишком много радикальных атомов кислорода – это может способствовать развитию окислительного стресса», - проинформировал Карасев.

«Окислительный стресс может способствовать раннему старению, а также развитию опасных заболеваний, от диабета до онкологии».

Шиповник.

Яблоки.

Орехи.

Нерафинированные растительные масла.

Брокколи.

Какао.

Ягоды.