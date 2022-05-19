Еда против рака: онколог Карасев назвал лучшие продукты от окисления
Слишком интенсивное окисление ведет к окислительному стрессу организма, при котором могут начать развиваться злокачественные процессы, предупреждает онколог Иван Карасев.
Врач рассказал, что состояние здоровья человека в значительной степени зависит от того, как его организм переносит окисление, и не становится ли оно чрезмерным.
«В организме есть два ключевых процесса – окисление и восстановление. Активную роль в этом играет кислород, но иногда бывает, что в теле образуется слишком много радикальных атомов кислорода – это может способствовать развитию окислительного стресса», - проинформировал Карасев.
Медик добавил, что с интенсивным окислением ассоциируется развитие многих патологий, включая тяжелые, такие как рак.
«Окислительный стресс может способствовать раннему старению, а также развитию опасных заболеваний, от диабета до онкологии».
Карасев подсказал, что эффективными борцами с окислением являются вещества-антиоксиданты. Эти соединения нейтрализуют активность свободных радикалов – молекул, которые атакуют здоровые клетки и повреждают целостные клеточные структуры. Именно в результате такого повреждения могут возникать и развиваться раковые опухоли.
Онколог заявил, что превосходным источником антиоксидантов могут быть «простые и доступные продукты». Врач перечислил их лучшие образцы.
- Шиповник.
- Яблоки.
- Орехи.
- Нерафинированные растительные масла.
- Брокколи.
- Какао.
- Ягоды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жирные продукты помогают улучшить уровень холестерина в крови.
Иван Карасев
ЗОЖ
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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