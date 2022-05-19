Еда против рака: онколог Карасев назвал лучшие продукты от окисления

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чай с шиповником

Слишком интенсивное окисление ведет к окислительному стрессу организма, при котором могут начать развиваться злокачественные процессы, предупреждает онколог Иван Карасев.

Врач рассказал, что состояние здоровья человека в значительной степени зависит от того, как его организм переносит окисление, и не становится ли оно чрезмерным.

«В организме есть два ключевых процесса – окисление и восстановление. Активную роль в этом играет кислород, но иногда бывает, что в теле образуется слишком много радикальных атомов кислорода – это может способствовать развитию окислительного стресса», - проинформировал Карасев.

Медик добавил, что с интенсивным окислением ассоциируется развитие многих патологий, включая тяжелые, такие как рак.

«Окислительный стресс может способствовать раннему старению, а также развитию опасных заболеваний, от диабета до онкологии».

Карасев подсказал, что эффективными борцами с окислением являются вещества-антиоксиданты. Эти соединения нейтрализуют активность свободных радикалов – молекул, которые атакуют здоровые клетки и повреждают целостные клеточные структуры. Именно в результате такого повреждения могут возникать и развиваться раковые опухоли.

Онколог заявил, что превосходным источником антиоксидантов могут быть «простые и доступные продукты». Врач перечислил их лучшие образцы.
  • Шиповник.
  • Яблоки.
  • Орехи.
  • Нерафинированные растительные масла.
  • Брокколи.
  • Какао.
  • Ягоды.
По словам эксперта, вещества, присутствующие в составе этих продуктов, препятствуют образованию свободных радикалов, уменьшают вредный эффект ультрафиолета, тормозят процессы воспаления в теле.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жирные продукты помогают улучшить уровень холестерина в крови.
Иван Карасев
Иван Карасев
ЗОЖ
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
Теги : защита от рака, антиоксиданты, Иван Карасев