Назван идеальный продукт для сохранения стройности после 50 лет

«В возрасте за пятьдесят цельное зерно идеально подходит для сохранения здорового веса, борьбы с лишними килограммами», - цитирует исследователей Journal of Nutrition,

«Результаты свидетельствуют, что употребление цельного зерна в составе здорового рациона эффективно помогает сохранять стройность и не полнеть по мере старения, а также поддерживать близкие к норме уровни сахара в крови и кровяного давления. В итоге это дает выраженный эффект профилактики сердечных заболеваний», - констатировали эксперты.