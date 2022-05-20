Что помогает быстрее уменьшить жир на животе: полезные продукты и 6 советов
Некоторые продукты имеют особенно благоприятный состав питательных веществ и потому хорошо подходят для похудения и предотвращения образования жировых запасов.
Питание является одним из важнейших факторов быстрого уменьшения окружности талии, а также жировых отложений на животе. Какие продукты особенно полезны в этом деле?
- Яйца. Сохраняют чувство сытости в течение длительного времени и содержат важные белки, которые способствуют наращиванию мышечной массы, активному метаболизму жиров.
- Миндаль и грецкие орехи. Содержа много питательных веществ, здоровый жир и клетчатку, предотвращают тягу к еде.
- Продукты с высоким содержанием белка. Те же яйца, бобовые, тофу усиливают чувство сытости .
- Зеленый чай. Богат фитохимическими веществами, которые способствуют сжиганию жира.
- Специи. Перец чили, кайенский перец, черный перец, имбирь ускоряют обмен веществ.
- Лимоны. Содержат важные витамины для метаболизма жиров и могут помочь в детоксикации печени.
- Творог, йогурт, другие кисломолочные продукты положительно влияют на сжигание жира благодаря высокому содержанию кальция.
- Продукты, богатые магнием: этот минерал активирует ферменты, которые регулируют переваривание и усвоение жиров, белков и углеводов.
Пейте воду. Выпивая один-два стакана перед каждым приемом пищи, вы быстрее будете чувствовать насыщение и сможете похудеть.
Высыпайтесь. Если вы спите слишком мало или плохо, организм выделяет больше гормона стресса кортизола, что приводит к накоплению жира в организме.
Избавьтесь от лишней воды. Иногда цифры на весах указывают не на лишний жир, а на лишнюю воду: организм может задерживать до пяти литров лишней жидкости. Причиной этого отека может быть, например, то, что вы потребляете слишком много соли, слишком мало двигаетесь или недостаточно пьете чистой воды.
Употребляйте полезный жир. Ненасыщенные жиры являются основными компонентами здорового питания и также могут помочь уменьшить жир на животе.
Ешьте меньше простых углеводов. Меньше мучного, сладкого, белого риса и других рафинированных круп.
Делайте упражнения. Старайтесь выполнять их каждый день по 20-30 минут – упражнения укрепляют мышцы, а каждый грамм развитой мышечной массы сжигает больше калорий.
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