Как убрать жир на животе: помогут термогенные продукты, снижающие тягу к еде

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жир на животе

Снижению вредного для здоровья жира на животе способствует употребление в пищу термогенных продуктов, которые снижают тягу к еде, ускоряют обмен веществ и сжигание калорий.

Избыточный жир на животе н может иметь серьезные последствия для здоровья, когда накапливается в такой мере, что начинает окружать жизненно важные органы. Подобное жироотложение ассоциируется с серьезными заболеваниями, включая сердечные приступы или инсульт, диабет, проблемы с печенью. В свою очередь, исследователи, выступившие в издании Springer Open, заявили, что сокращению жира на животе помогает питье воды, регулярные физические упражнения и спорт, а также употребление термогенные продукты.

«Термогенные продукты могут помочь ускорить обмен веществ и сжигание калорий за счет усиления термогенеза – процесса, при котором организм сжигает полученные с пищей калории, превращая их в тепло», - констатируют специалисты.

Какие продукты следует включать в рацион, чтобы быстрее убрать жир на животе?
  • Перец чили.
  • Специи, в частности, черный перец.
  • Имбирь.
  • Белок
Ученые отмечают, что людям, которые стремятся похудеть или убрать жир на животе, следует увеличивать количество белка в рационе (прежде всего, постного и растительного). Бело помогает чувствовать себя более сытым – согласно имеющимся данным, более высокое потребление белка снижает тягу к еде на 60%. Также было установлено, что потребление белка может повысить метаболизм, увеличивая количество сжигаемых калорий.

Почему от жира на животе нужно избавляться. Зачастую такой жир является висцеральным – он откладывается глубже, ближе к органам. Жировая ткань производит вещества, которые могут провоцировать их воспаление.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие замены продуктов следует выполнить в своем рационе, чтобы улучшить здоровье.
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