Как убрать жир на животе: помогут термогенные продукты, снижающие тягу к еде

«Термогенные продукты могут помочь ускорить обмен веществ и сжигание калорий за счет усиления термогенеза – процесса, при котором организм сжигает полученные с пищей калории, превращая их в тепло», - констатируют специалисты.

Перец чили.

Специи, в частности, черный перец.

Имбирь.

Белок