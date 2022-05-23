Врач Щетинина объяснила, каким людям вредно есть зелень

97 Фото: istockphoto.com
зелень

По словам врача Елены Щетининой, имеющаяся аллергия на зелень может сделать употребление данного продукта крайне опасным.

Врач Щетинина объяснила в интервью, каким людям вредно есть зелень

«Петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другая зелень содержит витамины группы А, В, К, аскорбиновую кислоту, и пищевые волокна этих продуктов, замедляют всасывание жидкостей, холестерина, углеводов. Однако есть группа лиц, которым лучше не употреблять данные растения», - рассказала медик.

Щетинина объяснила, что зелень противопоказана людям, у которых проявляются в ответ на ее поедание аллергические реакции.

Кроме того вредно есть зеленые листовые продукты при наличии непереносимости.

«Пищевая непереносимость отличается от аллергии тем, что является временным явлением и не приводит к летальности».

Также вредно есть зелень, если наличествуют болезни или хронические нарушения в работе органов пищеварения.
  • Гастрит.
  • Язва желудка.
  • Мочекаменная болезнь.
  • Панкреатит.
Щетинина предупредила, что щедрая порция зелени, съеденная в случае, каждого из перечисленных заболеваний, может поспособствовать обострению, появлению болезненных, тяжелых симптомов.

С осторожностью употреблять зелень нужно и при беременности. Специалист объяснила, что биоактивные вещества, содержащиеся в ней, могут спровоцировать ненужную повышенную возбудимость плода.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие каши не рекомендуются врачами для употребления на завтрак.
Елена Щетинина
Елена Щетинина
ЗОЖ
врач диетолог-эндокринолог
Теги : зелень, польза и вред, Елена Щетинина