Врач Щетинина объяснила, каким людям вредно есть зелень

«Петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другая зелень содержит витамины группы А, В, К, аскорбиновую кислоту, и пищевые волокна этих продуктов, замедляют всасывание жидкостей, холестерина, углеводов. Однако есть группа лиц, которым лучше не употреблять данные растения», - рассказала медик.

«Пищевая непереносимость отличается от аллергии тем, что является временным явлением и не приводит к летальности».

Гастрит.

Язва желудка.

Мочекаменная болезнь.

Панкреатит.